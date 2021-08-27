Фонд госимущества отменил приватизационный аукцион по ОГХК

Фонд госимущества принял решение об отмене приватизационного аукциона АО "Объединенная горно-химическая компания", поскольку после проверки полученных заявок к торгам может быть допущено только одного участника. Новая дата аукциона будет объявлена в ближайшее время.

Об этом ЭП сообщили в Фонде.

Отмечается, что в ближайшее время ФГИУ инициирует сбор аукционной комиссии для утверждения новой даты аукциона.

В Фонд госимущества поступило 3 заявки для участия в аукционе по приватизации АО "ОГХК" – двое из потенциальных участников подали неполный пакет документов.

"Процедура проведения аукционов большой приватизации не предусматривает возможности доработки заявку, соответственно этим претендентам было отказано в участии в аукционе.

В рамках действующего законодательства, аукцион с одним участником произойти не может. Фонд принял решение об отмене аукционе 31 августа и будет повторное объявление даты проведения", - пояснили в Фонде госимущества.

В ведомстве добавляют, что, как и было запланировано, приватизационный аукцион состоится в 2021 году.

"Наша цель - обеспечить максимальную конкуренцию на приватизационном аукционе ОГХК. Только так государство сможет получить максимум поступлений от продажи компании.

Перенос аукциона позволит потенциальным участникам доработать документы и повторно направить заявки. Мы также ожидаем заявок от других крупных игроков рынка, которые до этого момента изучали данные об "ОГХК", но, по информации советника, им не хватило 2 месяцев, отведенных законодательством на подготовку, чтобы завершить все процедуры аудита и принять инвестиционное решение. Новая дата аукциона будет объявлена в ближайшее время", - заявил заместитель председателя Фонда госимущества Тарас Елейко.

"ОГХК - это привлекательный объект, заинтересованность в котором выражают многие международные компании. На этапе подготовки предприятием интересовались несколько десятков потенциальных покупателей. Из них 18 подписали договоры о конфиденциальности с ФГИ и получили доступ к информации для проведения дью дилидженс и подготовки к аукциону. более половины активно делали дью дилидженс, визиты на производственные активы.

Но для крупных корпораций принятия решения о приобретении компании - кропотливый и достаточно длительный процесс. От ряда инвесторов мы получали сообщения, отведенных законом 2 месяцев перед аукционом недостаточно для анализа всей информации о предприятии, проведение дью дилидженс, собственной оценки и формирования цены на аукцион и принятия финального решения", - сказал управляющий партнер BDO Корпоративные финансы (BDO Corporate Finance) Виталий Струков.

Компания является советником ФГИУ по приватизации АО "ОГХК".

По словам Струкова, некоторые инвесторы сообщили, что времени мало, но до последнего дня пытались успеть и не успели.

"Перенос аукциона позволит потенциальным покупателям завершить анализ данных об ОГХК, без спешки провести необходимые расчеты, сформировать цену и согласовать участие на уровне правления и наблюдательного совета.

Сложилась очень благоприятная ситуация для успешной приватизации ОГХК на глобальном рынке и всеми подготовительными шагами был уже подогрет интерес. Дополнительное время на подготовку гарантирует, что на торгах будет конкурировать больше компаний, следовательно государство получит максимум средств в бюджет, а предприятие - надежного инвестора", - резюмировал он.

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Напоминаем:

Компания "Стугна лимитед" сообщила о намерении приобрести 100% акций АО "Объединенная горно-химическая компания".

По данным системы Youcontrol, конечным бенефициарным владельцем "Стугна лимитед" является Виталий Вайнштейн. Миноритарным владельцем является компания, принадлежащая Юрию Мандригели.

По данным портала "Муртады", Виталий Вайнштейн был помощником народного депутата Александра Грановского.

Аукцион по приватизации "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК) состоится 31 августа 2021 года.

Кабмин утвердил условия приватизации Объединенной горно-химической компании, которая является одним из крупнейших добытчиков титановых и цирконовых руд в мире - стартовая цена должна быть не меньше 3,7 млрд грн.

В Фонде госимущества надеются на рост стоимости при ожидаемого в июле приватизационного конкурса ЗАО "Объединенная горно-химическая компания", теперь стартовую цену предложено в 3,7 млрд грн.

Сообщалось, что на АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) претендуют 13 потенциальных покупателей из разных стран.

Экономическая правда