"Укроборонпром" хочет использовать искусственный интеллект в "оборонке"

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ГК "Укроборонпром" и Министерство цифровой трансформации подписали меморандум по развитию цифровой экономики, в частности технологий искусственного интеллекта.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что ИИ становится одной из ключевых трансформационных технологий экономики, обороны и государственного управления.

По словам гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева внедрение технологий искусственного интеллекта в оборонной сфере является важной составляющей реформы всего ОПК и Укроборонпрома частности. Он добавил, что ведомства ведущих стран также изучают возможности применения алгоритмов ИИ в оборонной сфере.

"Сегодня эти технологии интересны оборонке как с точки зрения защиты собственного киберпространства, так и с точки зрения инновационных разработок и создания оружия и техники нового сверхсовременного образца. Речь идет о беспилотных системах, истинный потенциал которых охватывает все среды боя, - землю, море, воздух и космос", - рассказывает Гусев.

Меморандумом предусматривается сотрудничество в развитии искусственного интеллекта в сферах национальной безопасности и обороны. Также стороны будут работать над научно-исследовательскими проектами по использованию искусственного интеллекта в сфере нацбезопасности.

Напоминаем:

На заседании 2 декабря правительство утвердило концепцию развития искусственного интеллекта в Украине до 2030 года.

Экономическая правда