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Правительство определило победителя конкурса на должность главы "Укравтодора"

Четверг, 26 августа 2021, 15:35
 
Кубраков и Кузькин
фото: укравтодор

Победителем конкурса на занятие должности главы Государственного агентства автомобильных дорог (Укравтодора) стал действующий в.и.о. главы ведомства Евгений Кузькин.

Соответствующее решение правительство завердив во время заседания 26 августа, сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

В мае Кабмин возложил на Евгения Кузькина временне исполнение обязанностей главы "Укравтодора".

Кузькин до этого работал первым заместителем главы "Укравтодора" Александра Кубракова, который в мае возглавил Мининфраструктуры.

Согласно распоряжению, Кузькина тогда назначили в.и.о. главы ведомства "до назначения в установленном порядке главы "Укравтодора".

Экономическая правда

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Кабмин Укравтодор

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