Правительство определило победителя конкурса на должность главы "Укравтодора"
Победителем конкурса на занятие должности главы Государственного агентства автомобильных дорог (Укравтодора) стал действующий в.и.о. главы ведомства Евгений Кузькин.
Соответствующее решение правительство завердив во время заседания 26 августа, сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.
В мае Кабмин возложил на Евгения Кузькина временне исполнение обязанностей главы "Укравтодора".
Кузькин до этого работал первым заместителем главы "Укравтодора" Александра Кубракова, который в мае возглавил Мининфраструктуры.
Согласно распоряжению, Кузькина тогда назначили в.и.о. главы ведомства "до назначения в установленном порядке главы "Укравтодора".
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua