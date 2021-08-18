Минфин проводит согласительные совещания по госбюджету-2022

unsplash

В Министерстве финансов до конца августа будут проводить согласительные совещания с главными распорядителями бюджетных средств для согласования показателей госбюджета на 2022, после чего ведомство разработает проект закона бюджета.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Бюджетные запросы распорядителей формируются на основе Бюджетной декларации на 2022-2024 годы, которая определяет основные направления бюджетной политики и устанавливает потолки расходов для главных распорядителей средств.

Во время встреч участники обсуждают бюджетные запросы сторон и определяют приоритетные потребности финансирования деятельности в 2022 году.

После завершения работы согласительных советов Минфин разработает проект бюджета и передаст его на рассмотрение в Кабмин. Согласно Бюджетному Кодексу правительство должно принять проект закона и подать его вместе с соответствующими материалами Верховной Раде и президенту не позднее 15 сентября.

Читайте также: Кошелек на три года: сколько получит и потратит Украина до 2024 года

Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 15 июля приняла постановление о Бюджетной декларации на 2022-2024 годы — это документ является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год.

Экономическая правда