Минфин проводит согласительные совещания по госбюджету-2022
В Министерстве финансов до конца августа будут проводить согласительные совещания с главными распорядителями бюджетных средств для согласования показателей госбюджета на 2022, после чего ведомство разработает проект закона бюджета.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Бюджетные запросы распорядителей формируются на основе Бюджетной декларации на 2022-2024 годы, которая определяет основные направления бюджетной политики и устанавливает потолки расходов для главных распорядителей средств.
Во время встреч участники обсуждают бюджетные запросы сторон и определяют приоритетные потребности финансирования деятельности в 2022 году.
После завершения работы согласительных советов Минфин разработает проект бюджета и передаст его на рассмотрение в Кабмин. Согласно Бюджетному Кодексу правительство должно принять проект закона и подать его вместе с соответствующими материалами Верховной Раде и президенту не позднее 15 сентября.
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Напоминаем:
Верховная Рада на заседании 15 июля приняла постановление о Бюджетной декларации на 2022-2024 годы — это документ является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год.
Экономическая правда
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