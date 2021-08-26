“Укрэнерго” прибегла к аварийному импорту из Словакии из-за пожара на ТЭС Ахметова

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Из-за пожара на энергоблоке №3 Бурштынской ТЭС 18 августа Украина была вынуждена активировать аварийную помощь из энергосистемы Словакии.

Об этом сообщает пресс-служба оператора энергосистемы НЭК "Укрэнерго".

"В результате аварии на несколько часов подряд в "острове Бурштынской ТЭС" возник дефицит мощности, которую не было возможности компенсировать за счет других энергоблоков Бурштынской ТЭС.

Поэтому для выполнения согласованного сальдо-перетока была активирована аварийная помощь из энергосистемы Словакии в период с 19:00 до 20:00 и с 21:00 до 22:00. Общая величина аварийной помощи составила 0,2 млн кВт-ч", – сказано в сообщении.

Кроме этого, из-за аварийного отключения блока №3 Бурштынской ТЭС было зафиксировано нарушение графика экспортных поставок электроэнергии с 17:00 до 19:00 и с 20:00 до 21:00 на величину 0,14 млн кВт-ч.

Доля ТЭС в покрытии нагрузки за 16-24 августа увеличилась с 24% до 25%.

Напоминаем:

18 августа на энергоблоке №3 "ДТЭК Бурштынской ТЭС" произошел масштабный пожар, из-за чего он был отключен от сети.

В ДТЭК уверяли, что отключение блока не повлияло на тепло- и электроснабжения Бурштынского энергоострова.

"ДТЭК Бурштынская ТЭС" входит в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Бурштынская ТЭС работает в Бурштынском энергоострове синхронно с энергосистемой Европы.

Экономическая правда