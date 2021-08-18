галка

18 августа на Бурштынской ТЭС произошел пожар: горит котлотурбинный цех.

Об этом сообщает местное издание "Галка".

По информации главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре маслобака в котлотурбинном цехе блока №3 Бурштынской ТЭС.

Как выяснилось, пожар возник на отметке 9,6 м.

К месту происшествия были направлены дежурные бригады. На месте работают пожарные. Информации о пострадавших нет.

Напоминаем:

Бурштынская тепловая электростанция расположена возле города Бурштын (Ивано-Франковская область) на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией.

Основное технологическое топливо – уголь отечественных угольных бассейнов, вспомогательное – природный газ и мазут. Все топливные котлы оборудованы комбинированными пылегазомазутными горелками.

12 энергоблоков (мощностью по 200 МВт каждый) были введены в эксплуатацию в 1965-1969 годах.

Бурштынская ТЭС входит в состав "ДТЭК Западэнерго", конечным бенефициаром которой является Ринат Ахметов.