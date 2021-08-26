Xiaomi решила отказаться от бренда Mi
Китайская компания Xiaomi откажется от бренда Mi уже в третьем квартале 2021 года.
Об этом сообщает ain.ua.
Отказ от бренда Mi позволит "унифицировать бренд на глобальном уровне и уменьшит разрыв в восприятии между брендом и его продуктами", говорится в сообщении компании.
Так, например, смартфоны и ноутбуки компании, которые ранее выходили под брендом Mi, теперь будут продаваться под брендом Xiaomi.
В компании предупредили, что эти изменения займут определенное время.
При этом в Xiaomi уточнили, что линейка Redmi продолжит существование.
Как отмечает The Verge, раньше бренд Mi использовался в Европе и Штатах потому, что его легче произносить. Но за много лет ситуация изменилась, сейчас Xiaomi – глобальный игрок, поэтому компания идет на упрощение и уменьшение числа своих брендов.
Напоминаем:
Xiaomi признана крупнейшим производителем смартфонов в мире по итогам июня 2021 года.
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