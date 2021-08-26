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Xiaomi решила отказаться от бренда Mi

Четверг, 26 августа 2021, 10:15
 
cnews

Китайская компания Xiaomi откажется от бренда Mi уже в третьем квартале 2021 года.

Об этом сообщает ain.ua.

Отказ от бренда Mi позволит "унифицировать бренд на глобальном уровне и уменьшит разрыв в восприятии между брендом и его продуктами", говорится в сообщении компании.

Так, например, смартфоны и ноутбуки компании, которые ранее выходили под брендом Mi, теперь будут продаваться под брендом Xiaomi.

В компании предупредили, что эти изменения займут определенное время.

При этом в Xiaomi уточнили, что линейка Redmi продолжит существование.

Как отмечает The Verge, раньше бренд Mi использовался в Европе и Штатах потому, что его легче произносить. Но за много лет ситуация изменилась, сейчас Xiaomi – глобальный игрок, поэтому компания идет на упрощение и уменьшение числа своих брендов.

Напоминаем:

Xiaomi признана крупнейшим производителем смартфонов в мире по итогам июня 2021 года.

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