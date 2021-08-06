Xiaomi впервые стала лидером по продажам смартфонов в мире

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Китайская компания Xiaomi признана крупнейшим производителем смартфонов в мире по итогам июня 2021 года.

Об этом сообщает Counterpoint.

Xiaomi обогнала Samsung по ряду совокупных факторов. В итоге, ее доля составила 17,1%, а доля южнокорейского техногиганта — 15,7%. На третьем месте находится Apple с 14,3%.

Если учесть данные за весь второй квартал 2021 года, то китайский бренд остается вторым после Samsung.

Согласно отчету исследователей, Xiaomi продемонстрировал рост на 26% по сравнению с предыдущим месяцем, обогнав Samsung. На руку сыграло то, что корейской компании пришлось ограничить предложение для Вьетнама. В этой стране Samsung производит и поставляет большую часть своих смартфонов.

Аналитики из Counterpoint заявляют, что корейская компания, скорее всего, вернет себе лидирующие позиции, как только проблемы со сбытом продукции во Вьетнаме будут решены.

Тарун Патхак, директор по исследованиям Counterpoint, говорит, что с тех пор как компания Huawei попала под санкции, китайская компания довольно агрессивно захватывает ее долю на глобальном рынке, а именно на рынках Китая, Европы, Ближнего Востока, Африки.

С момента своего дебюта в 2011 году Xiaomi продала более 800 млн смартфонов. Уже несколько лет она уверенно завоевывает себе место в качестве крупнейшего производителя смартфонов в Индии.