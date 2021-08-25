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Всемирный банк прекратил финансирование проектов в Афганистане псля того, как талибы захватили контроль над страной.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на представителя банка.

"Мы приостановили выплаты в рамках нашей деятельности в Афганистане, и мы внимательно отслеживаем и оцениваем ситуацию в соответствии с нашими внутренними политиками и процедурами", - заявил представитель Всемирного банка.

Отмечается, что Всемирный банк прибег к такому шагу через несколько дней после решения МВФ приостановить выплаты Афганистану.

"Мы будем продолжать тесно консультироваться с международным сообществом и партнерами. Вместе с нашими партнерами мы изучаем пути, чтобы продолжать поддерживать народ Афганистана", - говорится в заявлении Всемирного банка.

При этом, с 2002 года Всемирный банк выделил более 5,3 млрд долл на проекты в Афганистане.

Напомним:

"Талибан" не сможет получить доступ к ресурсам МВФ и спецправам заимствования (455 млн долл) из-за отсутствия ясности относительно признания правительства в Афганистане.

Соединенные Штаты заморозили почти $9,5 млрд активов, принадлежащих афганскому центральному банку, и прекратили поставки наличности в страну, чтобы не дать доступ к средствам правительству во главе с "Талибаном".

Ранее стало известно, что власти Германии приостановили оказание помощи на содействие развитию Афганистана. Из 250 млн евро, предусмотренных в немецком бюджете по этой статье, пока не выплачено ни цента.

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Экономическая правда