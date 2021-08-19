МВФ приостановил доступ Афганистану к своим ресурсам и спецправам заимствования

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"Талибан" не сможет получить доступ к ресурсам МВФ и спецправам заимствования (455 млн долл) из-за отсутствия ясности относительно признания правительства в Афганистане.

Об этом сообщил в Twitter спикер МВФ Джерри Райс.

"Как и всегда, МВФ руководствуется мнением международного сообщества. В настоящее время в международном сообществе отсутствует ясность относительно признания правительства в Афганистане, в результате чего страна не может получить доступ к SDR (special drawing rights, специальные права заимствования - ред.) или других ресурсов МВФ", - написал Райс.

Афганистан должен был получить SDR в рамках утвержденного в начале августа плана МВФ о выделении 650 млрд долл на восстановление мировой экономики. Теперь же МВФ заявил, что Афганистан не сможет их использовать активы, так как новый режим власти в стране не получил международного признания.

Согласно правилам Фонда, все 190 стран-участников получают активы - общая сумма делится пропорционально их доле в общемировом производстве, пишет Bloomberg.

Для Афганистана это 0,07% от общей суммы, или 455 млн долл.

Напомним:

Соединенные Штаты заморозили почти $9,5 млрд активов, принадлежащих афганскому центральному банку, и прекратили поставки наличности в страну, чтобы не дать доступ к средствам правительству во главе с "Талибаном".

Ранее стало известно, что власти Германии приостановили оказание помощи на содействие развитию Афганистана. Из 250 млн евро, предусмотренных в немецком бюджете по этой статье, пока не выплачено ни цента.

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Экономическая правда