Цены на нефть стремительно выросли после недельного падения

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Цены на нефть марок WTI и Brent прыгнули на 5% на торгах 23 августа, что является наибольшим ростом за последние 5 месяцев - цена продолжает идти вверх.

Об этом сообщает Bloomberg, Markets Insider.

Причиной стало, в частности, утверждение вакцины против COVID-19 производства Pfizer / BioNTech американским регулятором. Эта новость ослабила страхи инвесторов, вызванные ростом заболеваемости в мире из-за распространения штамма "Дельта".

Также рост цен вызвал пожар на нефтяной платформе в Мексиканском заливе, который уничтожил 400 тысяч баррелей нефти.

Как отмечает Bloomberg, 23 августа как Brent, так и WTI подскочили более чем 5%. Рост продолжился и на торгах 24 августа.

Так, фьючерсы Brent открылись с ценой в 70,21 доллара за баррель (+ 2,08%) и продолжили рост в течение дня.

Нефть West Texas Intermediate (WTI) достигла на торгах 67,32 доллара за баррель (+ 2,6%) после закрытия 23 августа с ценой в 65,64 доллара.

Markets Insider

Напоминаем:

Стоимость нефти Brent впервые с 21 мая опустилась ниже 66 долл за баррель - падение аналитики связывают с беспокойством инвесторов относительно роста количества новых зараженных штаммом "Дельта" по всему миру.

Экономическая правда