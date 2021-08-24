Цены на нефть стремительно выросли после недельного падения
Цены на нефть марок WTI и Brent прыгнули на 5% на торгах 23 августа, что является наибольшим ростом за последние 5 месяцев - цена продолжает идти вверх.
Об этом сообщает Bloomberg, Markets Insider.
Причиной стало, в частности, утверждение вакцины против COVID-19 производства Pfizer / BioNTech американским регулятором. Эта новость ослабила страхи инвесторов, вызванные ростом заболеваемости в мире из-за распространения штамма "Дельта".
Также рост цен вызвал пожар на нефтяной платформе в Мексиканском заливе, который уничтожил 400 тысяч баррелей нефти.
Как отмечает Bloomberg, 23 августа как Brent, так и WTI подскочили более чем 5%. Рост продолжился и на торгах 24 августа.
Так, фьючерсы Brent открылись с ценой в 70,21 доллара за баррель (+ 2,08%) и продолжили рост в течение дня.
Нефть West Texas Intermediate (WTI) достигла на торгах 67,32 доллара за баррель (+ 2,6%) после закрытия 23 августа с ценой в 65,64 доллара.
Напоминаем:
Стоимость нефти Brent впервые с 21 мая опустилась ниже 66 долл за баррель - падение аналитики связывают с беспокойством инвесторов относительно роста количества новых зараженных штаммом "Дельта" по всему миру.
Экономическая правда
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