Украине для зеленого перехода нужны инвестиции в 100 миллиардов долларов –Витренко

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В "Нафтогазе" оценивают необходимые инвестиции для зеленого перехода (перехода Украины на возобновляемые источники энергии) по крайней мере в 100 млрд долл.

Об этом на брифинге 22 августа заявил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Что касается зеленого перехода - зеленый водород рассматривается во всем мире как ключевой элемент зеленого перехода. А зеленый переход, напомню, это переход от таких источников, как уголь и тот же природный газ, к полной их замене на возобновляемые источники энергии.

Для этого Украине нужно много лет ... Этот зеленый переход может длиться до 25 лет. И для Украины необходимы инвестиции в этот переход оцениваются по крайней мере на уровне 100 млрд долл", - скзаав Витренко.

По его словам, вопрос заключается в том, за счет чего этот зеленый переход должен финансироваться.

"И мы как раз рассматривали транзит газа как один из источников этого зеленого перехода. Действительно, Украина получает значительный доход от транзита газа, у нас есть текущий контракт до конца 2024 года, который был подписан в 2019 году. Он Украинае дает гарантированного дохода 7,2 млрд долл.

Если транзит будет продлен на 10 лет после 2024 года, это может Украине дать дополнительно 20 млрд долл", - добавил глава "Нафтогаза".

Напомним:

НАК "Нафтогаз" и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading подписали меморандум о возможности сотрудничества ради развития проектов по производству и хранения зеленого водорода и аммиака в Украине и их экспорта в Германию.

Экономическая правда