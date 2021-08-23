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Нафтогаз будет сотрудничать с немцами для экспорта "зеленого" водорода

Понедельник, 23 августа 2021, 10:53
 
unsplash

НАК "Нафтогаз" и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading подписали меморандум о возможности сотрудничества ради развития проектов по производству и хранения зеленого водорода и аммиака в Украине и их экспорта в Германию.

Об этом сообщает пресс-служба НАК, брифинг главы компании Юрия Витренко.

Партнеры также рассмотрят возможность совместного взаимодействия по обмену знаниями и техническими аспектами развития цепочки создания стоимости зеленого водорода, то есть такого, что производится из возобновляемых источников энергии.

"Мы видим перспективу экспорта водорода, в частности в Германию. Транспортировать зеленый водород можно, и рассматриваем этот вариант, как смесь с природным газом через существующую сеть газопроводов, или отдельно в газопроводе, или судами", - рассказал Витренко.

По его словам, самым быстрым вариантом является транспортировать зеленый водород в виде зеленого аммиака судами, которые сейчас уже используются для перевозки аммиака.

Меморандум касается как выработки возобновляемой энергии как в море, так и на суше.

Также стороны договорились сотрудничать в изучении коммерческих возможностей для продажи украинского зеленого водорода на европейских рынках, сосредоточив внимание на основных рынках RWE.

Рабочие группы двух компаний начнут совместную работу уже в течение ближайшего месяца.

Экономическая правда

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энергетика Нафтогаз Германия

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