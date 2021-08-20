Цены на железную руду в Китае резко упали

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Цены на железную руду на Даляньской товарной бирже падают шестую неделю подряд. По сравнению с предыдущей неделей их стоимость снизилась на 9,6%.

Об этом сообщает GMK Center.

20 августа сентябрьские фьючерсы на руду завершили торги на отметке 136,9 доллара за тонну. Минимальный показатель торгов был зафиксирован 19 августа на уровне 134,05 доллара.

Стоимость сырья за сутки рухнула на 7,6%, опустившись до самого низкого показателя с конца марта 2021 года.

В 2020 году стоимость железной руды выросла с 87 долларов за тонну до 225 долларов.

Аналитики Reuters отмечают, что текущее снижение цен на железную руду в Китае вызвано ожиданиями сокращения потребления стали в Китае во втором полугодии, особенно в строительном секторе, из-за ужесточения госполитики в сфере недвижимости.

"Логика такова, что чем слабее спрос, тем строже будут ограничения на производство стали. Предполагая снижение спроса, рост цен на сталь будет ограниченным, когда давление на железную руду будет значительным", – отмечают аналитики китайского инвестиционного банка CITIC Securities.

Тем временем, поставки железной руды, как ожидается, увеличатся за счет местных горнодобывающих компаний, поставок из Бразилии и других не основных направлений, сообщил Ли Вентао, аналитика Tianfeng Futures.

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Напоминаем:

Китай – крупнейший импортер железной руды в мире.

По данным 2020 года страна нарастила импорт сырья – на 9,5% по сравнению с предыдущим годом.

По данным Минэкономики Украины, во втором квартале 2021 года в годовом измерении мировые цены на железную руду выросли в 2,1 раза.

Ценовой бум на рынке руды играл на руку украинским олигархам, которые контролируют добычу, в частности Ринату Ахметову.

Однако эти планы вскоре может поломать власть. В рамках плана по деолигархизации правительство 12 мая одобрило законопроект о повышении ренты на добычу руды, привязав ее размер к рыночным ценам.