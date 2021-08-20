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Кабмин избрал главу БЭБ

Пятница, 20 августа 2021, 19:25
Вадим Мельник
Вадим Мельник
гфс

Кабинет министров избрал Вадима Мельника главой Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщили ЭП источники в правительстве и "Слуге народа".

Мельник – глава Государственной фискальной службы с декабря 2020 года. Ему 49 лет, находился на службе в Налоговой милиции 14 лет. Оттуда впоследствии перевелся на должность руководителя главного следственного управления финансовых расследований ГФС.

В финале конкурса с Мельником соревновались член Совета Нацбанка и советник министра финансов Василий Горбаль и прокурор из Офиса генерального прокурора Аттила Ковчи.

Больше о конкурсе читайте в статье ЭП: Главный в стране по экономическим преступлениям: кто возглавит Бюро экономической безопасности?

Напоминаем:

Конкурсная комиссия не допустила Александра Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы.

Экономическая правда

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БЭБ правительство Кабмин ГФС

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