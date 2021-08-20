Одесская компания поставила в Киев свой первый низкопольный трамвай

цтс

В рамках контракта на поставку 20 трамваев для Киева, который финансируется Европейским инвестиционным банком, одесский производитель "Татра-Юг" отправил в столицу первый вагон.

Об этом сообщает ЦТС.

В компании напомнили, что трамвай перед этим прошел успешные испытания в Днепре и получил все необходимые сертификационные документы.

"На испытаниях присутствовали в том числе представители заказчика, которые высоко оценили вагон. Кроме того, власти Днепра также дали высокую оценку новой модели "Татра-Юг", производство которой находится на "Южмаше", и задействует более 100 днепровских предприятий", – отметили в компании.

Там также сообщили, что модель К-1Т306 по контракту с Киевом будет находиться в Дарницком депо и после пусконаладочных работ, скорее всего, будет обслуживать маршрут №28.

Напоминаем:

"Татра-Юг" победила в тендере Европейского инвестбанка на поставку 20 трамваев с низким полом для КП "Киевпастранс" стоимостью 24,6 миллиона евро.