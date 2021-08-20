Все разделы
Укр / Рус

Одесская компания поставила в Киев свой первый низкопольный трамвай

Пятница, 20 августа 2021, 19:50
 
цтс

В рамках контракта на поставку 20 трамваев для Киева, который финансируется Европейским инвестиционным банком, одесский производитель "Татра-Юг" отправил в столицу первый вагон.

Об этом сообщает ЦТС.

В компании напомнили, что трамвай перед этим прошел успешные испытания в Днепре и получил все необходимые сертификационные документы.

"На испытаниях присутствовали в том числе представители заказчика, которые высоко оценили вагон. Кроме того, власти Днепра также дали высокую оценку новой модели "Татра-Юг", производство которой находится на "Южмаше", и задействует более 100 днепровских предприятий", – отметили в компании.

Там также сообщили, что модель К-1Т306 по контракту с Киевом будет находиться в Дарницком депо и после пусконаладочных работ, скорее всего, будет обслуживать маршрут №28.

Напоминаем:

"Татра-Юг" победила в тендере Европейского инвестбанка на поставку 20 трамваев с низким полом для КП "Киевпастранс" стоимостью 24,6 миллиона евро.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

транспорт Киев

powered by lun.ua
Материалы по теме
Ужгород купит 10 электробусов "Электрон" 19 августа 2021, 10:45
У Кличко назвали сумму, необходимую для замены всех маршруток автобусами 18 августа 2021, 19:40
В США продлят масочный режим в транспорте до января 2022 года 18 августа 2021, 10:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!