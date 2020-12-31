Одесская компания победила в тендере Европейского инвестбанка на 24,6 миллиона евро

Украинская компания с офисом в Одессе "Татра-Юг" победила в тендере Европейского инвестбанка на поставку 20 трамваев с низким полом для КП "Киевпастранс" стоимостью 24,6 миллиона евро.

Об этом сообщает Пассажирский транспорт.

Сейчас Европейский инвестиционный банк рассматривает жалобы других участников тендера. После урегулирования, между ЕИБ и "Татра-Юг" будет подписано соответствующее соглашение.

Общий кредит Инвестбанка для Киева в рамках программы "Городской общественный транспорт в Украине" составляет 24,9 млн евро.

Стоимость одного трамвая К1Т306 от "Татра-Юг" - 1,2 млн евро без НДС.

Также в тендере участвовал завод "Электрон" как консорциум "Электронтранс" и ОАО "Концерн Электрон", предложивший 24,9 млн евро за 14 трамваев. Третий участник, "Белкоммунмаш", предлагал 10 трамваев стоимостью 23,7 млн евро.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Луцк и Харьков получили первые низкопольные троллейбусы в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины". На этот проект Европейский инвестиционный банк выдал в кредит 200 млн евро.