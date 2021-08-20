Все разделы
Укр / Рус

НБУ определил, каким будет курс гривни после длинных выходных

Пятница, 20 августа 2021, 18:35

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 25 августа на уровне 26,65 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,13 грн (на 20 августа – 31,17 гривни).

Напоминаем:

20 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.

20 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня на закрытии межбанка стабильна 20 августа 2021, 17:35
Курс валют на 20 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки 20 августа 2021, 10:54
Гривня снова окрепла к евро 20 августа 2021, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!