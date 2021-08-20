НБУ определил, каким будет курс гривни после длинных выходных

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 25 августа на уровне 26,65 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,13 грн (на 20 августа – 31,17 гривни).

Напоминаем:

20 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.

20 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.

Экономическая правда