Централизованное хранилище ядерного топлива вскоре смогут использовать

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"Энергоатом" подготовил Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива к эксплуатации, для этого нужно только разрешение Государственной инспекции ядерного регулирования, которое ожидают "в ближайшие дни".

Об этом рассказал и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин во время открытия ЦХОЯТ, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам выполнены все необходимые работы, сейчас заканчиваются технические процедуры на энергоблоках. ЦХОЯТ получил разрешение Государственной архитектурно-строительной инспекции и теперь ожидает разрешение Инспекции ядерного регулирования. Котин отметил, что речь идет о ближайших днях.

В проект реализации хранилища с самого начала было инвестировано около 6 млрд грн. Первые контейнеры поступят в соответствии с утвержденными графиками до конца года.

"Очень скоро мы начнем поставлять реальные контейнеры на ЦХОЯТ с ядерным топливом. Я не думаю, что у нас не получится по каким-то причинам это сделать", - отметил глава НАЭК.

Он подчеркнул, что в РФ ядерное топливо точно не повезут.

В июле министр энергетики Герман Галущенко отмечал, что хранилище откроют ориентировочно ко Дню Независимости 24 августа.

Напоминаем:

Сооружение ЦХОЯТ началось в ноябре 2017 года. До этого Украины вывозила отработанное ядерное топливо из трех своих АЭС на технологическую выдержку с последующей переработкой в Россию, и это стоило Энергоатому около 200 млн долларов ежегодно.

НАЭК "Энергоатом" с 2021 года не вывозит отработанное ядерное топливо в хранилища в России, ведь Централизованное хранилище в Украине сможет принять первую партию топлива в июле.

Правительство утвердило Государственную экономическую программу обращения с отработанным ядерным топливом, в рамках которой определяется полноценный запуск Централизованного хранилища до 2025 года - благодаря этому Украина полностью откажется от хранения топлива в РФ.