Работа в локдаун: АМКУ не рассматривал дело "Эпицентра", потому что нет решения суда

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В Антимонопольном комитете не имели законных оснований для рассмотрения дел о нарушении конкурентного законодательства вследствие работы "Эпицентра", "Новой Линии" и "Леруа Мерлен" во время локдауна весной в прошлом году, ведь не имели соответствующего решения суда.

Об этом сообщила пресс-служба Комитета.

В ведомстве отметили, что территориальному отделению АМКУ поручили исследовать соблюдение ритейлерами законодательства о защите от недобросовестной конкуренции с учетом карантинных ограничений. Речь идет об ООО "Эпицентр К", ЗАО "Новая Линия" и ООО "Леруа Мерлен Украина".

Для привлечения компаний к ответственности за достижение неправомерных преимуществ в конкуренции необходимо иметь решение суда. Оно должно подтвердить нарушение Кодекса об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 44-3), пояснили в АМКУ.

Комитет напомнил, что по данным Министерства внутренних дел было проверено 162 строительных супермаркета (в частности, "Эпицентр" и "Новая линия") и составлено 94 протокола (из них - 26 по "Эпицентру").

В АМКУ провели мониторинг Единого государственного реестра судебных решений, однако на 31 мая не обнаружили ни одного действующего решения суда о нарушениях указанных розничных сетей или их руководителей / владельцев.

"Поскольку ни один вышеупомянутый протокол о нарушении карантинных норм указанными сетями не устоял в суде, то Комитет не получил законных оснований для начала рассмотрения дел о привлечении субъектов хозяйствования к ответственности за нарушение конкурентного законодательства", - заявили в Комитете.

Дела закрывали, в частности, из-за ненадлежащего составления протоколов и малозначительности совершенного правонарушения, которое наказывается исключительно устным замечанием, пояснили в АМКУ.

Таким образом Комитет не принимал решений об отсутствии нарушений конкуренции в деятельности сетей. Но, в случае установления судом наличия нарушения, после вступления решения в законную силу АМКУ сможет начать рассмотрение дела по недобросовестной конкуренции.

За это нарушение штраф может достигать до 5% от дохода предприятия за год, предшествовавший нарушению.

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Напоминаем:

Антимонопольный комитет после получения копий протоколов Нацполиции по факту торговли запрещенными товарами в период действия карантинных мероприятий в сетях "Эпицентр" и "Новая линия" (принадлежащих Александру и Галина Герегам) откроет против них дело.

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что за нарушение карантина Нацполиция выписала 29 админпротоколов сети "Эпицентр", в общем правоохранители составили 10 303 админпротокола.

Экономическая правда