Голова СКМ натякнув на можливий продаж "Укртелекому"

Голова СКМ Ріната Ахметова Олег Попов натякнув на можливий продаж "Укртелекому" - за його словами, потенційно телекомунікації можуть бути першим напрямком, з якого вийде група.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

"Наша група дуже ретельно розбирається в потенціалі. Якщо взяти телекомунікації, то там був колись потенціал, він і зараз є, але чи влаштовує цей потенціал наш апетит, я не впевнений.

Тому, може бути, потенційно телекомунікації будуть першими на вихід, але остаточного рішення ще немає", - відповів Попов на питання, які із напрямків СКМ вважає малоперспективними і має намір вийти з них.

Зазначимо, що у телекомунікаційний бізнес СКМ входять "Укртелеком" і група "Фарлеп-оптима телеком" (бренд Vega).

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Нагадуємо:

Раніше суд відмовився задовольнити позов Фонду держмайна до ТОВ "ЕСУ" про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій "Укртелекому" та стягнення 2,17 мільярда гривень пені.

Фонд держмайна у 2011 році продав 92,79% акцій "Укртелекому" українській "дочці" австрійської компанії EPIC - ТОВ "ЕСУ" - за 10,575 млрд грн.

Група "СКМ" українського олігарха Ріната Ахметова придбала "ЕСУ" в 2013 році за 860 мільйонів доларів у Raga Establishment, яка на початку 2017 року викупила "Укртелеком" у EPIC.

Raga Establishment заявила, що отримала лише 100 млн доларів за продаж пакету акцій і подала у суд.

Суд Лондона у червні 2017 року зобов'язав "СКМ" доплатити 760 мільйонів доларів Raga Establishment за "Укртелеком".

У жовтні 2019 року "СКМ" виплатила ще понад 700 мільйонів доларів Raga Establishment.

За даними ЕП, афілійованю з Raga Establishment особою є олігарх Дмитро Фірташ.

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Економічна правда