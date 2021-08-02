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Курс гривни вернулся к снижению

Понедельник, 2 августа 2021, 18:20
 
национальный банк

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 3 августа на уровне 26,84 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,90 грн (на 2 августа – 31,89 гривни).

Напоминаем:

2 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,82 - 26,84 гривни.

2 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,85 - 26,87 гривни.

Экономическая правда

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