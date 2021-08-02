Премии правлению "Нафтогаза" могли назначить на основе их же отчетов – КШЭ

Нафтогаз фото Экономическая правда

Наблюдательный совет "Нафтогаза" мог оценить выполнение результатов членов правления на основе информации, которая была подготовлена этими же членами правления без независимой проверки – по результатам этой оценки им определили годовые премии.

Об этом аналитики по вопросам корпоративного управления Киевской школы экономики сообщили в комментарии для ЭП.

По словам экспертов, это следует из того, что до сих пор не опубликованы финансовые результаты "Нафтогаза" за первую половину 2021 года – компания до сих пор не обнародовала финансовую отчетность за этот период, которую бы проверил независимый аудитор.

В КШЭ говорят, что нормальной является практика, при которой сначала руководству устанавливаются цели, которые они должны выполнить за определенный период времени (для высшего руководства это преимущественно финансовый год).

"Выполнение этих целей может быть оценено наблюдательным советом лишь по истечении этого срока. В данном случае ни одно из этих условий не выполняется", - отметили аналитики.

Согласно опубликованной информации, продолжили в КШЭ, наблюдательный совет "Нафтогаза" в рамках одного заседания одним решением могла установить цели для членов правления, а следующим - признать их достигнутыми на 90%.

"Также непонятно, почему государственная компания должна прибегать к услугам третьих сторон (в данном случае - банка) и нести дополнительные расходы, чтобы гарантировать будущие выплаты своим работникам, которые и без того являются гарантированными их контрактам и трудовым законодательством", - резюмировали в Школе.

Напоминаем:

Накануне ЭП сообщила, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" положительно оценила достижения членов правления за первую половину 2021 года, определила их размер премий за год в размере 126 млн грн и просит компанию утвердить условия банковской гарантии для обеспечения выплат этих премий.

Члены правления НАК "Нафтогаз" в убыточном для компании 2020 году суммарно получили 610,1 млн грн вознаграждения.

Экономическая правда