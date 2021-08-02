Два члена Комитета по монетарной политике поддерживали повышение учетной ставки до 8,5%

Двое из восьми присутствующих членов Комитета по монетарной политике Нацбанка поддерживали повышение учетной ставки сразу на 1 п.п. до 8,5%, один член высказался за ее поднятие до 9% из-за инфляционного давления.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

За повышение учетной ставки НБУ до 8% высказались шесть членов Комитета. Они согласились, что повышать ее необходимо, однако постепенно - чтобы решение не воспринималось как emergency hike.

Предполагается, что вскоре инфляция превысит 10% и начнет замедляться лишь в конце года. Приближение инфляции к цели в 5% состоится несколько позже, чем прогнозировалось в апреле - во второй половине 2022 года. Поэтому члены КМП согласились, что на горизонте монетарной политики преобладают проинфляционные риски.

Большое проинфляционное влияние также будет иметь высокий внутренний спрос, который тоже будет давить на цены. Кроме того, бизнес и население адаптировались к деятельности в условиях карантина, поэтому потенциальные усиления ограничений вероятно не будет иметь ощутимого дезинфляционного эффекта.

Относительно инфляционных ожиданий, в большинстве групп респондентов они улучшились, однако это вероятно обусловлено сезонным удешевлением отдельных продуктов питания и укреплением гривни. Выход инфляции за пределы 10% создает риски их ухудшения, прежде всего у домохозяйств.

В то же время, один из участников Комитета отметил, что быстрого отклика со стороны банковских депозитных ставок ждать не стоит, в частности, из-за высокого уровня ликвидности банковской системы.

Двое членов КМП высказались за повышение учетной ставки до 8,5%. Это объяснялось проинфляционными рисками как в Украине, так и в мире и свертыванием стимулирующих мер. Все это приведет к постепенному росту стоимости денег в мире и соответствующего давления на страны с развивающимися рынками.

При обсуждении прогнозной траектории учетной ставки члены КМП согласились, что сдерживание инфляционного давления потребует дальнейшего ужесточения монетарной политики.

Подавляющее большинство членов КМП ожидают, что к концу года Национальному банку придется еще раз повысить учетную ставку на 0,5 в. п. и сохранять ее на этом уровне ориентировочно до второго квартала 2022 года. Вместе с другими вышеупомянутыми мерами по ужесточению монетарной политики это позволит удержать под контролем инфляционные ожидания, ослабить инфляционное давление и привести инфляцию к цели 5% в 2022 году.

Зато один из участников дискуссии отметил, что для возвращения инфляции к цели Национальному банку может понадобиться решительное повышение ставки – до 9%.

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Напоминаем:

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых с 23 июля 2021 года.

Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8% до 9,6% учитывая стремительный рост мировых цен и дальнейшее восстановление спроса.

Экономическая правда