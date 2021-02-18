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"Нафтогаз" хоче володіти понад третиною ринку газу для споживачів

Четвер, 18 лютого 2021, 13:07
 

НАК "Нафтогаз" хоче до 2025 року розширити частку ринку газу до 35% з кількістю споживачів у 4 мільйони українців проти 800 тисяч на сьогодні.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв розповів під час презентації стратегії групи 18 лютого, повідомляє пресслужба компанії.

"Наша мета — і надалі пропонувати клієнтам високу якість послуг за найкращими цінами та до 2025 року стати партнером для 4 мільйонів українських споживачів, досягнувши частки ринку у 35%. Найкращі ціни ми забезпечимо шляхом створення ефективної масштабованої моделі", - розповів Коболєв.

Він зазначив, що замість створення власної фізичної мережі "Нафтогаз" розширюватиме  онлайн співпрацю з клієнтами та роботу через мережі партнерів.  "Зокрема, ми вже розпочали співпрацю з мережами відділень ПУМБ, Ощадбанку та Приватбанком", - додав очільник НАК. 

Компанія у 2021 році хоче розбудовувати платформу для роздрібного продажу газу, вийти за межі продажів виключно блакитного палива та пропонувати споживачам інтегровані енергетичні рішення.

Економічна правда

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