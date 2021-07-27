Крупнейший производитель предметов роскоши LVMH отчитался о росте прибыли

Бернар Арно фото: Forbes

Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton отчитался о финансовых результатах во 2 квартале - доход LVMH во 2 квартале составил 14,7 млрд евро.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что доход LVMH во 2 квартале составил 14,7 млрд евро - это на 14% выше аналогичного периода в 2019 году (до пандемии).

При этом показатель в 14,7 млрд евро - лучше прогноза аналитиков Refinitiv, которые прогнозировали 14,2 млрд евро дохода.

"Группа, контролируемая миллиардером Бернаром Арно, получила выгоду от сильного спроса в США и Китае, крупнейших рынках, которыйне угасал несмотря на опасения некоторых инвесторов, что продажи товаров класса люкс пострадают, когда люди смогут снова потратить на путешествия и развлечения", - говорится в сообщении.

"Спрос очень большой во всем мире и почти во всех наших категориях. Мы выходим из кризиса с чрезвычайным уровнем доходности", - заявил финансовый директор группы Жан Жак Гион.

"Наибольше подразделение моды и кожаных изделий LVMH, которое приносит почти три четверти ежегодной операционной прибыли и включает такие бренды, как Louis Vuitton и Christian Dior, обеспечило большую часть роста.

Продажа вин и крепких алкогольных напитков также увеличилась, объемы продаж шампанского выросли на 10 процентов в первой половине по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, определяемые спросом в США и Европе", - добавляет издание.

В этом году акции LVMH подорожали примерно на 30 процентов, достигнув самых высоких показателей в 673 евро за акцию в понедельник до опубликования финансовых результатов.

"Сейчас это крупнейшая компания в Европе по рыночной капитализации, а Арно является третьим в рейтинге богачей в мире после основателя Amazon Джеффа Безоса и основателя Tesla Илона Маска", - пишет Financial Times.

При этом, выручка компании в январе-июне 2021 года повысилась до 28,66 млрд евро по сравнению с 18,39 млрд евро за аналогичный период прошлого года, а чистая прибыль в первом полугодии выросла до 5,29 млд евро против 522 млн евро годом ранее.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольна миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (75 брендов).

Экономическая правда