Зеленский надеется, что Меркель приедет в Киев с "энергетическими" гарантиями

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Президент Владимир Зеленский заявил, что надеется получить гарантии энергетической безопасности для Украины во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину.

Об этом сообщает Офис президента.

Он отметил, что не ожидает, что "канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы".

"Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться газопроводной системой Украины в ЕС", – рассказал Зеленский в интервью изданию из стран "Нормандской четверки" и США.

Зеленский отметил, что Ангела Меркель в отношениях с Россией руководствуется прагматическими соображениями, но он считает этот подход слишком мягким.

"Она хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов. Россия, как и раньше, имеет влияние. Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования. Как по мне, то это слишком мягко", - добавил он.

Напоминаем:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не очень верит", что все обязательства в рамках соглашения США и Германии будут выполнены и еще раз обратится к президенту США Байдена с просьбой вмешаться в ситуацию.

Экономическая правда