С 20 августа на дорогах появится больше камер автофиксации: где именно

фото: мвд

С 20 августа на автодорогах Житомирской, Одесской и Черниговской областей и в городах Чернигов, Черкассы, Житомир и Львов заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает пресс-служба МВД.

Житомирская область (3 прибора контроля "КАСКАД"):

на 174 км + 600 автодороги М-06 в направлении. Киев (ограничение скорости 110 км/ч);

на 127 км + 246 автодороги М-06 в направлении. Киев (ограничение скорости 110 км/ч);

на 230 км + 853 автодороги М-06 в направлении. Ровно (ограничение скорости 110 км/ч).

Черниговская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

на 113 км + 864 автодороги М-01 в направлении. Киев (ограничение скорости 50 км/ч).

Одесская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

на 465 км + 483 автодороги М-05 в направлении. Киев (ограничение скорости 110 км/ч)

г. Житомир (3 прибора контроля "КАСКАД")

Чудновский мост, в направлении ул. Леха Качиньского (ограничение скорости 50 км/ч);

Чудновский мост, в направлении ул. Радивиловская (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Победы, 86, в направлении ул. Николая Сциборского (ограничение скорости 50 км /ч).

г. Львов (2 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Хуторивка, 8, в направлении ул. Стрыйской (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Владимира Великого, 18, в направлении ул. Стрыйской (ограничение скорости 50 км/ч);

г. Черкассы (4 приборы контроля "КАСКАД")

просп. Химиков, 30 в направлении ул. Вячеслава Голуэй (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Благовестная, 341/40, в направлении ул. Криваливська (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Благовестная, 36/47, в направлении ул. Грушевского (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Надпильна, 208, в направлении ул. Ивана Франко (ограничение скорости 50 км/ч).

г. Чернигов (3 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Рокоссовского, 12, корп. 2, в направлении ул. Защитников Украины (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Мира, 296, в направлении ул. Владимира Дрозда (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Мира, 241-А, в направлении ул. Летной (ограничение скорости 50 км/ч).

Сейчас автоматически фиксируют правонарушения 60 приборов, расположенных в Киеве, Кропивницкому, Харькове, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской и Николаевской областях.

Также с 15 февраля этого года приборы автофиксации фиксируют нарушения проезда полосой общественного транспорта в Киеве на бульваре Дружбы Народов, 36.

Узнать больше: Камеры - это еще не все. Как автофантомы будут ловить нарушителей

Напмоним:

С 15 февраля камеры фотовидеофиксации распознают нарушения проезда полосой общественного транспорта.

К концу 2021 года по всей Украине установят около 300 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Экономическая правда