Безос снова возглавил рейтинг самых богатых людей мира – Forbes

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Основатель Amazon Джефф Безос снова стал самым богатым человеком мира по версии Forbes.

Об этом сообщается на сайте Forbes.

Издание напоминает, что в конце июля Безос уступил первенство владельцу конгломерата LVMH Бернару Арно, сейчас же американский бизнесмен снова возглавил рейтинг

"Хотя акции Amazon в среду упали на 1,3%, уменьшив состояние Безоса на 1,3 млрд долл, акции LVMH упали на 5,2%, сократив состояние Арно на 9,9 млрд долл", - пишет Forbes.

Отмечается, что акции Amazon на закрытии торгов торговались на уровне 3 201,22 долл за акцию, продолжая падение после того, как компания опубликовала неутешительную квартальную прибыль 30 июля; до этого акции торговались по более 3600 долларов за штуку

"Тем не менее, на момент закрытия рынков в среду состояние Безоса составляо примерно 186,1 млрд долларов. Состояние Арно оценивались в 185 млрд долл, замыкал топ-3 основатель Tesla Илон Маск (181,2 млрд долл)", - добавляет издание.

По состоянию на утро 19 августа, как свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени, рейтинг богачей возглавляет Безос (185,9 млрд долл), на второе место поднялся Маск (180,5 млрд долл), Арно и семья замыкают топ-3 (173,3 млрд долл).

Напомним:

Ранее основатель Amazon Джефф Безос потерял статус самого богатого человека мира по версии Forbes - рейтинг возглавил владелец LVMH Бернар Арно.

Экономическая правда