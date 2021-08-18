У Кличко назвали сумму, необходимую для замены всех маршруток автобусами

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На закупку и оснащение автобусов на замену маршруток в Киеве понадобится 15 миллиардов гривень.

Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Константин Усов.

По его словам, чтобы заменить все маршрутки на улицах города, надо приобрести не менее 1 тыс полноразмерных автобусов. Новые автобусы будут стоить 10 млрд гривен, еще 5 млрд надо на оснащение производственной базы.

Усов назвал такую сумму "неподъемной" для города и добавил, что международные учреждения также не могли бы выделить под это деньги.

В то же время частным перевозчикам на приобретение новых маршруток, по оценкам Усова, надо минимум 6 млрд гривен. Впрочем, он подчеркнул, что они могут приобрести и б/у автобусы в других странах, отвечающих новым требованиям КГГА.

Напоминаем:

КГГА ввела новые требования к частным перевозчикам: теперь маршрутки должны быть оборудованы кондиционерами и соблюдать температурный режим.

На 12 маршрутов Киева вышли автобусы нового образца.

На одном из них курсируют гибридные автобусы Volvo, которые перевозчик купил в Люксембурге.

Ранее в КГГА говорили, что для отказа от маршруток нужен 231 автобус, 172 троллейбуса и 62 трамвая.