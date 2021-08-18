Правительство одобрило Стратегию экономического развития Донбасса

фото: правительственный портал

Кабмин одобрил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года - сначала речь идет о подконтрольных правительству территориях, но после деоккупации мероприятия Стратегии могут быть масштабированы и на другие районы Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

"Фактически это первый стратегический документ, который раскрывает на конкретном объекте идеи, заложенные в Национальную экономическую стратегию на период до 2030 года.

К разработке Стратегии были привлечены все заинтересованные стороны - общество. бизнес, органы местной власти и самоуправления, научные учреждения, более двадцати центральных органов исполнительной власти, а также международные партнеры.

Мы провели обсуждение непосредственно в Донецкой и Луганской областях при участии всех общин, находящихся на линии соприкосновения. Получилось около 350 страниц текста и расчетов", - заявил во время выступления вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, Донецкая и Луганская область подверглись катастрофическим разрушениям в результате вооруженной агрессии со стороны РФ, потеряно экономические цепи, нарушена логистика, возникли новые угрозы.

"Ситуацию можно исправить только комплексными экстраординарными мерами. Моделируя эти меры, мы опирались на ожидания общества и бизнеса. И воспринимать территории вдоль линии соприкосновения стоит как территории нового развития и новых возможностей, а не как территории кризиса", - сказал министр.

Он добавил, что в качестве главных ожиданий и украинские, и иностранные бизнесмены указывали на прозрачность, предсказуемость и уверенность, верховенство права и правосудия.

"В то же время самым большим ожиданиям граждан являются справедливость и определенность, понимание, что будет завтра. Именно поэтому в основе Стратегии - развитие общин, ведь без способных общин невозможно экономическое развитие любого края, в том числе и Донбасса.

В центре Стратегии - люди, благосостояние которых будет основываться на собственных доходах", - добавили в министерстве.

"Мы предлагаем качественно новый подход к развитию территорий, пострадавших от войны. Сначала речь идет о подконтрольных правительству территориях. Но после деоккупации мероприятия Стратегии могут быть масштабированы и на другие районы Донецкой и Луганской областей.

Достичь этой цели мы предлагаем путем обеспечения благоприятных условий для инвесторов, которые создадут рабочие места и наполнят бюджеты, чтобы вдоль линии соприкосновения создать "пояс успешности", - отметил Резников.

Для привлечения инвесторов предлагается применить модель территории приоритетного развития, предусматривающий:

налоговые, регуляторные, финансовые стимулы, в том числе - страхование военно-политических рисков;

развитие реального сектора экономики, индустриализацию и инновации;

развитие критической инфраструктуры и логистики;

развитие регионального рынка труда;

налаживание коммуникаций.

Среди стратегической инфраструктуры говорится, в частности, о таких проектах:

строительство железнодорожной ветки в Луганской области;

модернизация и электрификация железной дороги на Мариупольском направлении;

восстановление пассажирских и грузовых авиаперевозок;

развитие сети дорог в Луганской области;

строительство современной трассы Старобельск-Краматорск-Мариуполь;

безопасный доступ к качественной питьевой воды на территории двух областей.

Напомним:

На заседании 23 декабря 2020 года Кабмин одобрил Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей, которая легла в основу стратегии - на восстановление региона нужно минимум 20 млрд долларов.

Экономическая правда