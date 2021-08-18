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Украинские производители теперь могут экспортировать мед в Катар

Среда, 18 августа 2021, 12:11
 
unsplash

Украина и Катар согласовали сертификат здоровья для экспорта меда и продуктов пчеловодства в Катар, что позволит украинским производителям далее расширить рынки сбыта.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба..

"Украинский мед известен во всем мире. Мы занимаем второе место в мире как экспортеры этого вкусного и полезного продукта. При этом наши производители улучшают свои позиции. Для того, чтобы сделать их еще более конкурентоспособными и сильными, МИД вместе с Госпродпотребслужбой продолжает открывать новые рынки", - отметила глава службы Владислава Магалецкая.

В ведомстве напомнили, что ранее украинские предприниматели получили возможность экспортировать также мясо и яйца в Японию, молочные продукты в Турцию и мелкий рогатый скот в Кувейт.

Напоминаем:

Украинские производители молока и молочных продуктов получили возможность экспортировать свою продукцию в Кувейт.

Экономическая правда

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экспорт Госпродпотребслужба

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