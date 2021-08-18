Украинские производители теперь могут экспортировать мед в Катар
Украина и Катар согласовали сертификат здоровья для экспорта меда и продуктов пчеловодства в Катар, что позволит украинским производителям далее расширить рынки сбыта.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба..
"Украинский мед известен во всем мире. Мы занимаем второе место в мире как экспортеры этого вкусного и полезного продукта. При этом наши производители улучшают свои позиции. Для того, чтобы сделать их еще более конкурентоспособными и сильными, МИД вместе с Госпродпотребслужбой продолжает открывать новые рынки", - отметила глава службы Владислава Магалецкая.
В ведомстве напомнили, что ранее украинские предприниматели получили возможность экспортировать также мясо и яйца в Японию, молочные продукты в Турцию и мелкий рогатый скот в Кувейт.
Напоминаем:
Украинские производители молока и молочных продуктов получили возможность экспортировать свою продукцию в Кувейт.
Экономическая правда
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