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Кувейт відкрив ринок для українського молока

Вівторок, 25 травня 2021, 16:40
 

Українські виробники молока і молочних продуктів отримали можливість експортувати власну продукцію до Кувейту.

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

Зазначається, що відповідний ветеринарний сертифікат погоджений компетентними органами обох країн.

"Для українських виробників молока та молочних продуктів це вже п'ятий відкритий експортний ринок з початку 2021 року. Раніше були відкриті ринки Лівану, Японії, Аргентини та Лівії", - додали у відомстві.

"Регіон Затоки, зокрема Кувейт, цікавить багатьох українських виробників харчових продуктів. Я радий повідомити, що сьогодні ми створили для них додаткові можливості заробляти на цьому ринку завдяки спільній роботі МЗС та Держпродспоживслужби.

У довгостроковій перспективі це також посилить позиції України як постачальника аграрної та харчової продукції в Кувейт", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Робота з відкриття нових експортних ринків є надважливою, адже збільшення українського експорту - це запорука економічного зростання нашої держави", - зазначила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Економічна правда

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молоко Україна експорт Держпродспоживслужба

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