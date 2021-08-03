Twitter будет сотрудничать с Reuters и AP в борьбе с дезинформацией

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Соцсеть Twitter будет сотрудничать с Associated Press и Reuters для более быстрого предоставления достоверной информации.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Twitter будет использовать контент новостных медиа, чтобы повысить точность данных, публикуемых в соцсети.

Это первый случай сотрудничества соцсети с новостными агентствами.

Представитель Twitter добавил, что компания будет сотрудничать отдельно как с AP, так и с Reuters, а агентства не будут взаимодействовать друг с другом.

"Доверие, точность и беспристрастность лежат в основе того, что Reuters делает каждый день.

Эти ценности также двигают нашим стремлением остановить распространение дезинформации", - заявил руководитель подразделения по сбору новостей UGC в Reuters Хейзел Бейкер.

Вице-президент по глобальному развитию бизнеса Associated Press Том Янушевский отметил, что агентство радо тому, что "масштаб и скорость AP" будут использоваться в микроблогах.

Экономическая правда