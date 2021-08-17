Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель

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17 августа состоялся 17-й успешный пуск на орбиту европейской ракеты-носителя Vega, использующий блок маршевого двигателя производства украинской "Южного машиностроительного завода" – ракета вывела на орбиту спутник и 4 кубсатов.

Об этом сообщает ГП "КБ" Южное ", занимающейся разработкой двигателей.

Ракета отправилась в 4:47 по киевскому времени с космодрома Куру, что во Французской Гвиане.

В качестве основной нагрузки, по заказу компании Airbus Defence and Space, ракета-носитель Vega вывела на орбиту космический аппарат Pléiades Neo 4 массой около 920 кг.

Это уже второй из четырех спутников, которые после полного развертывания созвездия (Pléiades Neo 3, 4, 5, 6) смогут посещать любую точку земного шара два раза в день и обеспечат коммерческих и институциональных потребителей изображениями с высоким разрешением.

Также на орбиту было выведено четыре вспомогательных нагрузки - кубсаты (небольшие спутники для космических исследований весом до 1,33 кг - ЭП) RADCUBE, SUNSTORM, LEDSAT по заказу Европейского космического агентства и кубсат BRO-4 по заказу Unseenlabs.

Блок маршевого двигателя (БМД) РД-843, который используется в составе жидкостной двигательной установки 4-й ступени РН Vega, разработало ГП "КБ "Южное" и серийно производит ГП "ПО Южный машиностроительный завод". Эти двигатели позволяют выполнять многократный запуск во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на различные орбиты.

Напоминаем:

3 сентября 2020 года с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся 15-й успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega. Блок маршевого двигателя изготовило госпредприятие "ПО Южный машиностроительный завод".

Экономическая правда