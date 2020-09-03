Ракета, створена за участі України, вивела на орбіту понад 50 супутників

3 вересня 2020 року з космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся 15-й успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega. Блок маршового двигуна виготовило держпідприємство "ВО Південний машинобудівний завод".

Про це повідомляє Конструкторське бюро "Південне".

"В рамках програми Європейського космічного агентства під назвою Small Spacecraft Mission Service ракета-носій Vega вивела на сонячно-синхронну орбіту 53 мікро- та наносупутників: 7 мікросупутників вагою від 15 кг до 150 кг та 46 кубсатів. Ці космічні апарати, які належать 21 організації з 13 країн, призначені для обслуговування різних програм, включаючи спостереження за Землею, телекомунікації, науку, технології та освіту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що блок маршового двигуна РД-843, який використовується у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня РН Vega, розробило ДП "КБ "Південне" та серійно виготовляє ДП "ВО Південний машинобудівний завод".

"Відмінною особливістю БМД РД-843 є можливість багаторазового запуску під час польоту (до 5 включень), завдяки чому забезпечується розведення супутників на різні орбіти. Зараз тривають роботи з покращення характеристик двигуна з метою розширення діапазону виведених корисних навантажень", - заявили в бюро.

Економічна правда