Курс валют на 17 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки
17 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,68 - 26,70 гривни;
Евро - 31,41 - 31,44 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,65 - 26,85 гривни. Евро покупают по 31,25 гривни, продают по 31,59 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,06 - 26,81 гривни, евро - 31,35 - 31,46 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 17 августа на уровне 26,65 гривни.
16 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни.
Экономическая правда
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