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Курс валют на 17 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки

Вторник, 17 августа 2021, 11:20
 
фото нбу

17 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,68 - 26,70 гривни;

Евро - 31,41 - 31,44 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,65 - 26,85 гривни. Евро покупают по 31,25 гривни, продают по 31,59 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,06 - 26,81 гривни, евро - 31,35 - 31,46 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 17 августа на уровне 26,65 гривни.

16 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни.

Экономическая правда

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