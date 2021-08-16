Гривня укрепилась к доллару и евро

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Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 17 августа на уровне 26,65 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,36 грн (на 16 августа - 31,40 гривни).

Напоминаем:

16 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни.

16 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,64 - 26,66 гривни.

Экономическая правда