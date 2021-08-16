Газпром практически не бронировал дополнительные транзитные мощности Украины на сентябрь

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Российский Газпром забронировал только 0,65 млн кубометров в сутки дополнительных твердых мощностей украинской газотранспортной системы из возможных 15 млн м3.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на аукцион Regional Booking Platform.

Основной объем выкупленных мощностей по этому бронирования поступит в Венгрию - на государственную исполнительную службу "Берегово" (0,501 млн м3 в сутки).

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей объемом 40 млрд м3 - это 109 млн м3 в сутки.

В предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину и никогда не заказывал дополнительную прерывистую мощность, предложенную ОГТСУ.

Напоминаем:

"Газпром" забронировал все предложенные твердые дополнительные транзитные мощности Украины на август объемом 15 млн кубометров в сутки.

Российский "Газпром" не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях Украины на июль несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа.