Началась подготовка к возведению Ямпольского моста через Днестр в Молдову

фото: Укравтодор

Укравтодор в рамках Большого строительства планирует возвести Ямпольский мост через Днестр, чтобы соединить Украины с Молдовой - подрядчики уже начали подготовительные работы.

Об этом сообщает Укравтодор в Facebook.

Мост станет частью транспортного коридора между двумя странами и продолжением автодороги Р-08 Немиров - Ямполь. Сейчас завершается ремонт 116 км этой дороги в Винницкой области, добавили в агентстве.

Строительство осуществляется по модели "design-build", когда подрядчик занимается и проектированием, и строительными работами. Сейчас начаты подготовительные работы: снятие плодородного слоя почвы, вырубка поросли, устройство площадок для техники.

Подрядчиком выбрано ООО "СП "Автострада". Работы планируют закончить к концу 2022 года.

Подъездом к мосту с украинской стороны станет автодорога Т-02-02 Могилев-Подольский - Ямполь - Бершадь - Умань. С другой стороны он примкнет к молдавской трассе М2 Кишинев - Сорока.

Мостовой переход предполагает строительство 2-х подходов: 1,068 км с украинской стороны и 5 км с молдавской. Длина моста составляет 641 м, эстакады - 668 м.

В Укравтодоре отмечают, что в области есть мост через Днестр в зоне пункта пропуска "Могилев-Подольский - Отач" и в на пункте пропуска "Бронница - Унгурь". Однако на первом объекте разрешенная масса транспортных средств не превышает 3,5 тонн, а на втором работает только паромная переправа, которая "не соответствует требованиям времени и реальным потребностям граждан".

Напоминаем:

Кабинет Министров принял постановление, которым разрешил платить заранее за материалы для работ на трех флагманских проектах Большого строительства: Запорожского, Кременчугского и Ямпольского мостов.

Экономическая правда