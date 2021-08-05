Уряд дозволив сплачувати аванс на матеріали для трьох мостів Великого будівництва 

Запорізький міст фото укравтодор

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою дозволив сплачувати наперед за матеріали для робіт на трьох флагманських проєктах Великого будівництва: Запорізького, Кременчуцького та Ямпільського мостів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Аванс не має перевищувати 100% їх вартості й виділяється на термін до дев’яти місяців, з урахуванням попередніх авансів. Термін виготовлення металевих конструкцій становить від 6 до 9 місяців. "Згідно зі світовою практикою заводи-виробники не відпускають продукцію без повної оплати", – кажуть у Мінінфраструкури.

Аванс дозволили сплачувати за будівництво, зокрема, Запорізького моста – магістраль завдовшки у 9 км через річку Дніпро у Запоріжжі, яка складається з 26 штучних споруд.

Також у постанову потрапили міст у Кременчуці, що є об’єктом загальнонаціонального значення, та Ямпільський міст – прикордонний перехід через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні.

Зазначається, що усі три об’єкти є позакласовими: це мости завдовжки понад 500 м з індивідуальними конструкціями прогонових будов та опор. В Україні є наразі 13 подібних позакласових штучних споруд.

Виділення авансу дозволить повністю профінансувати виготовлення головних елементів мостів – балок прогонових будов.

Економічна правда