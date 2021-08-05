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Уряд дозволив сплачувати аванс на матеріали для трьох мостів Великого будівництва 

Четвер, 5 серпня 2021, 13:48
 
Запорізький міст
фото укравтодор

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою дозволив сплачувати наперед за матеріали для робіт на трьох флагманських проєктах Великого будівництва: Запорізького, Кременчуцького та Ямпільського мостів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Аванс не має перевищувати 100% їх вартості й виділяється на термін до дев’яти місяців, з урахуванням попередніх авансів. Термін виготовлення металевих конструкцій становить від 6 до 9 місяців. "Згідно зі світовою практикою заводи-виробники не відпускають продукцію без повної оплати", – кажуть у Мінінфраструкури.

Аванс дозволили сплачувати за будівництво, зокрема, Запорізького моста – магістраль завдовшки у 9 км через річку Дніпро у Запоріжжі, яка складається з 26 штучних споруд. 

Також у постанову потрапили міст у Кременчуці, що є об’єктом загальнонаціонального значення, та Ямпільський міст – прикордонний перехід через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні. 

Зазначається, що усі три об’єкти є позакласовими: це мости завдовжки понад 500 м з індивідуальними конструкціями прогонових будов та опор. В Україні є наразі 13 подібних позакласових штучних споруд.

Виділення авансу дозволить повністю профінансувати виготовлення головних елементів мостів – балок прогонових будов. 

Економічна правда

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Мінінфраструктури

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