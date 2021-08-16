Сети АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо после новых расчетов Минэкономики

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Средняя цена бензина А-95 по всей стране за выходные 13-16 августа снизилась на 4 коп/л и составила 30,22 грн/л, бензин А-92 подешевел на 1 коп/л - до 29,32 грн/л, а дизтопливо - подешевело на 17 коп/л (до 28,25 грн/л).

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Так, WOG снизил цену на дизтопливо на 60 коп/л - до 28,64 грн/л.

Бензин А-95 на станциях сети WOG подешевел на 19 коп/л - до 31,67 грн/л.

"SOCAR снизил цену бензина на 19-21 коп / л, цена дизтоплива осталась на уровне - 32,48 грн/л.

В сети Shell "двойка" и "пятерка" подешевели на 9 и 19 коп/л, до 30,80 и 31,67 грн/л соответственно, дизтопливо - на 55 коп/л, до 28,69 грн/л" , - говорится в сообщении.

В таких сетях, как "БРСМ-Нафта", Автотранс, BVS и Motto топливо подешевело в пределах 8-70 коп/л.

Напомним:

Средняя стоимость 1 литра бензина составляет 26,67 грн/л, 1 л дизтоплива - 21,64 грн/л, а предельная стоимость бензина на середину августа - 31,67 грн за литр, дизтоплива - 28,64 грн за литр.

С учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,67 грн/л, дизтоплива - 28,64 грн/л.

По сравнению с начала августа августа средняя цена на бензин снизилась на 19 копеек, на дизтопливо - на 60 копеек.

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