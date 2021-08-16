В Киеве тестируют "швейцарскую электричку" для поездок в пригород

олег васильев

В Киев для испытаний доставили пятивагонный электропоезд Stadler Flirt ЭПМ.

Об этом сообщает ЦТС.

Поезд прибыл из Беларуси, где был построен на мощностях компании "Штадлер Минск".

Состав будут тестировать на одном из пригородных направлений Киева. Это связано с реализацией анонсированного ранее проекта City Express.

Максимальная скорость электропоезда ЭПМ – 160 км/ч. В поезде 262 места для сидения 1-го и 2-го класса, также предусмотрены места для проезда пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

олег васильев

Напоминаем:

7 мая состоялось подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между "Укрзализныцей" и швейцарской компанией Stadler.

Предполагается, что сотрудничество с Stadler также будет способствовать реализации проекта пригородного железнодорожного сообщения City Express, первый этап которого должен быть воплощен в Киеве, Днепре и Харькове.

Stadler изучает возможности локализации производства на Киевском электровагоноремонтном заводе и готова предоставить для тестирования 1-2 электропоезда.

"Укрзализныця" планирует объявить тендер на закупку новых электрических поездов для проекта City Express.

Требованием УЗ к производителям будет создание производства поездов в Украине или хотя бы локализация значительной части.

Подробнее читайте по ссылке: Вывезти пригород на новых современных электричках: что такое City Express и когда он заработает в Киеве