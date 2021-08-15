Техгигант IBM позволит вакцинированным сотрудникам вернуться в офис с сентября

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Технологическая корпорация IBM позволит своим сотрудникам в США с 7 сентября вернуться в офисы, однако речь идет лишь о полностью вакцинированных.

Об этом сообщает Reuters.

Компания откроет офисы в тех штатах, где позволяет эпидемиологическая ситуация, но только для вакцинированных работников.

В то же время в результате распространения штамма Дельта Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC) опубликовал новые указания, согласно которым даже полностью вакцинированные лица должны носить маски. Это заставило ряд компаний были отложить возвращение в офисы.

Так, Facebook отложил дату возвращения своего офиса для всех американских и некоторых иностранных сотрудников до января 2022 года, а AT&T Inc заявила, что будет требовать от работников вакцинации перед входом на рабочее место.

Напоминаем:

Компания Apple отложила срок возврата в офис своих сотрудников как минимум до октября - на фоне новой вспышки заболеваемости коронавируса.

В компании Google решили требовать вакцинации против коронавируса от сотрудников перед тем, как вывести их на работу в офис.

Экономическая правда