Техгигант IBM позволит вакцинированным сотрудникам вернуться в офис с сентября
Технологическая корпорация IBM позволит своим сотрудникам в США с 7 сентября вернуться в офисы, однако речь идет лишь о полностью вакцинированных.
Об этом сообщает Reuters.
Компания откроет офисы в тех штатах, где позволяет эпидемиологическая ситуация, но только для вакцинированных работников.
В то же время в результате распространения штамма Дельта Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC) опубликовал новые указания, согласно которым даже полностью вакцинированные лица должны носить маски. Это заставило ряд компаний были отложить возвращение в офисы.
Так, Facebook отложил дату возвращения своего офиса для всех американских и некоторых иностранных сотрудников до января 2022 года, а AT&T Inc заявила, что будет требовать от работников вакцинации перед входом на рабочее место.
Напоминаем:
Компания Apple отложила срок возврата в офис своих сотрудников как минимум до октября - на фоне новой вспышки заболеваемости коронавируса.
В компании Google решили требовать вакцинации против коронавируса от сотрудников перед тем, как вывести их на работу в офис.
Экономическая правда
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