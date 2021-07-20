Apple відклала до жовтня повернення співробітників в офіси – ЗМІ

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Компанія Apple відклала термін повернення до офісу своїх співробітників щонайменше до жовтня - на тлі нового спалаху захворюваності коронавірусом.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, які розповіли про це на умовах анонімності.

Зазначається, що за місяць кількість нових випадків зараження коронавірусом в США зросла вдвічі.

"Виробник iPhone стає одним із перших американських технічних гігантів, які відклали плани повернення до офісів.

Apple дасть своїм співробітникам принаймні місяць перед тим, як вимагати повернення до офісів", - пише агентство.

Джерела видання розповіли, що керівництво Apple попередить персонал про необхідність вийти з віддаленої роботи в офіси як мінімум за місяць до нової дати.

Bloomberg нагадує, що у червні гендиректор Apple Тім Кук повідомив співробітників, що починаючи з вересня вони повинні будуть працювати з офісу як мінімум три дні на тиждень.

Під час пандемії тисячі співробітників Apple перейшли на віддалену роботу, проте в кінці 2020 Кук попередив, що їх можуть повернути в офіс на початку літа.

Цей термін згодом перенесли на вересень, а зараз - на жовтень.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що співробітники Apple опротестовують нове правила корпорації, яке зобов'язує їх із вересня працювати в офісі не менше трьох днів на тиждень.

Економічна правда