Facebook вводит сквозное шифрование для звонков через Messenger

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Компания Facebook добавляет сквозное шифрование для голосовых и видеозвонков в Messenger для повышения конфиденциальности разговоров.

Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что Messenger получил сквозное шифрование текстовых сообщений в 2016 году, когда Facebook добавил в свое приложение опцию "тайной беседы".

Теперь же этот режим также поддерживает звонки. В Facebook говорят, что добавляют эту функцию на фоне роста интереса к голосовым и видеозвонкам (более 150 млн видеозвонков в день).

"Теперь пользователи смогут звонить в Messenger с помощью голосовых или видеозвонков с включенным сквозным шифрованием. Сквозное шифрование - это дополнительный уровень защиты ваших голосовых и видеоразговоров.

Это означает, что никто, включая Facebook, не может видеть или слушать то, что отправлено или сказано", - говорится в блоге компании.

Напомним:

Доход Facebook во 2 квартале вырос на 56% в годовом измерении - это самый быстрый прирост с 2016 года.

Экономическая правда