Facebook отчитался о самом быстром росте доходов с 2016 года

фото: cnn

Доход Facebook во 2 квартале вырос на 56% в годовом измерении - это самый быстрый прирост с 2016 года.

Об этом сообщает CNBC.

При этом, чистая прибыль составила 19,9 млрд долл за первое полугодие и 10,4 млрд долл во 2 квартале.

Отмечается, что прибыль в пересчете на акцию составила 3,61 долл против 3,03 долл, как ожидали аналитики.

Выручка составила 29,08 млрд долл против 27,89 млрд долл, как ожидали аналитики.

Количество ежедневных активных пользователей выросло до 1,91 млрд.

При этом, компания заявила, что "общие темпы роста выручки в годовом измерении значительно замедлятся на последовательной основе по мере того, как мы проходим периоды все более сильного роста".

В компании добавили, что во втором квартале было 3,51 млрд ежемесячных пользователей во всем семействе приложений, по сравнению с 3,45 млрд в первом квартале.

По состоянию на закрытие торгов в среду акции Facebook выросли на 37% с начала года.

За пределами торгов в среду акции потеряли до 5% в своей стоимости.

Напомним:

Гендиректор Facebook Марк Цукерберг объявил, что компания позволит всем штатным сотрудникам работать дома, если их работу можно выполнять удаленно.

Экономическая правда