Минэкономики инициирует рабочую группу для трансформации Государственной зерновой корпорации

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Министерство экономики решило инициировать создание рабочей группы для трансформации Государственной продовольственной зерновой корпорации в "прозрачную и эффективную компанию".

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В ведомстве сообщают, что в последнее время осуществляли ревизию условий договоров Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины с китайской стороной, а также - причин их невыполнения.

"Речь шла об исследовании основных количественных и качественных показателей деятельности ГПЗКУ. Было определено, что некачественный менеджмент компании усложняет переговоры с Китаем, негативно влияет на выполнение соответствующих договорных обязательств", - установили в ведомстве.

В Минэкономики добавили, что провели ряд встреч с иностранными партнерами, в частности с послом Китайской Народной Республики в Украине. Там было озвучено совместную обеспокоенность процессом выполнения условий кредитного договора и договора по экспорту зерна.

Поэтому в ведомстве решили инициировать создание рабочей группы для трансформации ГПЗКУ.

Напоминаем:

Нацполиция разоблачила злоупотребления руководства Государственной продовольственно-зерновой корпорации на сотни миллионов гривень – чиновники использовали нерыночные тарифы страхования и проводили махинации с экспортом.

Нацполиция задержала руководителя "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" при попытке бегства из Украины.

По данным из открытых источников ГПЗКУ возглавляет Андрей Власенко. По данным УП, задержали именно его.

Следователи Нацпполции установили, что должностные лица ГПЗКУ совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты. Сумма убытков, причиненный госкомпании, - более 57 млн долларов.

Экономическая правда