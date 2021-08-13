Брэнсон продал акций в Virgin Galactic на 300 миллионов долларов

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Основатель компании космического туризма Virgin Galactic миллиардер Ричард Брэнсон продал на этой неделе 10,4 млн акций в собственности ради финансирования своих других проектов.

Об этом сообщает CNBC.

По разным оценкам стоимость одной акции колебалась от 25,75 до 34,39 долларов, в результате чего общая сумма с продажи составила 300 млн долларов. Это около 4% компании.

Акции Virgin Galactic упали на 3% на торгах 13 августа по сравнению с закрытием торгов 12 августа (25,94 доллара за акцию).

В заявлении Virgin Group говорится, что материнская компания Брэнсона "планирует использовать поступления от этой продажи для поддержки портфеля предприятий в сфере досуга и путешествий, на которые продолжает влиять пандемия COVID-19, а также развития нового и существующего бизнеса".

В компании добавили, что "Virgin Group продолжает оставаться крупнейшим акционером Virgin Galactic".

Это уже третья такая продаже акций с 2019 года, ранее соглашения в мае 2020 года и апреле 2021 года закрывались на сумме в 504 млн долл и 150 млн долл соответственно.

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Напоминаем:

Американская компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона объявила о возобновлении продаж билетов космическим туристам - цена начинается от 450 тысяч долларов за одно место на ракетоплане VSS Unity.

Экономическая правда