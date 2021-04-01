Товарообіг України у першому кварталі виріс на 12%

У першому кварталі 2021 року товарообіг України виріс на 12,13% порівняно з аналогічним періодом 2020 року - до 28,83 млрд дол.

Про це з посиланням на дані митниці повідомив заступник міністра економіки, торгпред України Тарас Качка.

"Українська економіка відновлюється. Перший квартал цього року показав зростання товарообігу у порівнянні з кварталом минулого року на 12,13%.

Гарна новина - експорт росте. Перший квартал приніс 13,75 млрд доларів, що на 12,03% більше, ніж у перший квартал минулого року", - написав він у Facebook.

Дані Держмитстужби

"Але також росте і імпорт. Не лише через зростання вартості палива. Більше імпорту споживчих промислових (групи 84,85, 90) товарів. І головне це більше автомобілів (87 група).

Це означає, що споживачі готові витрачати. Це означає більше зібраних податків. Але це також і мінус у нашому торговому балансі, динаміка якого поки випереджає минулий рік. І більше викидів у наших містах", - додав він.

Качка також відзначив зростання експорту до ЄС - +17,9 млрд дол за перший квартал цього року у порівнянні з першим кварталом минулого року.

"Експорт до Китаю і далі зростає величезними темпами: в першому кварталі цього року в порівнянні з першим кварталом-2020 зростання на 55,3%", - підкреслив торгпред

"І з Китаєм, і з ЄС скорочуємо від'ємне сальдо", - додав він.

У той же час при зростанні товарообігу з Польщею на 16% імпорт і експорт знаходяться в паритеті, зазначив торговий представник України.

"Головна рушійна сила експорту - це руда і чорні метали, на які ростуть і ціни, і попит. І ця тенденція збережеться", - написав він.

Качка також відзначив зростання експорту меблів на 50% - до 247,4 млн дол у січні-березні 2021 року до першого кварталу-2020.

"При цьому баланс торгівлі цими товарами позитивний - позитивне сальдо становить 132,7 млн дол", - резюмував торгпред.

Нагадаємо:

Товарообіг України станом на січень-лютий 2021 року перевищує показники 2020 року на 4,44% та становить 17,57 мільярдів доларів.

Загальний товарообіг в України становить 103,4 млрд доларів за 2020 рік, найбільше скоротився імпорт - його обсяги скоротилися на 10,3% проти 2019 року.

Економічна правда