Товарообіг України у першому кварталі виріс на 12%
У першому кварталі 2021 року товарообіг України виріс на 12,13% порівняно з аналогічним періодом 2020 року - до 28,83 млрд дол.
Про це з посиланням на дані митниці повідомив заступник міністра економіки, торгпред України Тарас Качка.
"Українська економіка відновлюється. Перший квартал цього року показав зростання товарообігу у порівнянні з кварталом минулого року на 12,13%.
Гарна новина - експорт росте. Перший квартал приніс 13,75 млрд доларів, що на 12,03% більше, ніж у перший квартал минулого року", - написав він у Facebook.
"Але також росте і імпорт. Не лише через зростання вартості палива. Більше імпорту споживчих промислових (групи 84,85, 90) товарів. І головне це більше автомобілів (87 група).
Це означає, що споживачі готові витрачати. Це означає більше зібраних податків. Але це також і мінус у нашому торговому балансі, динаміка якого поки випереджає минулий рік. І більше викидів у наших містах", - додав він.
Качка також відзначив зростання експорту до ЄС - +17,9 млрд дол за перший квартал цього року у порівнянні з першим кварталом минулого року.
"Експорт до Китаю і далі зростає величезними темпами: в першому кварталі цього року в порівнянні з першим кварталом-2020 зростання на 55,3%", - підкреслив торгпред
"І з Китаєм, і з ЄС скорочуємо від'ємне сальдо", - додав він.
У той же час при зростанні товарообігу з Польщею на 16% імпорт і експорт знаходяться в паритеті, зазначив торговий представник України.
"Головна рушійна сила експорту - це руда і чорні метали, на які ростуть і ціни, і попит. І ця тенденція збережеться", - написав він.
Качка також відзначив зростання експорту меблів на 50% - до 247,4 млн дол у січні-березні 2021 року до першого кварталу-2020.
"При цьому баланс торгівлі цими товарами позитивний - позитивне сальдо становить 132,7 млн дол", - резюмував торгпред.
Нагадаємо:
Товарообіг України станом на січень-лютий 2021 року перевищує показники 2020 року на 4,44% та становить 17,57 мільярдів доларів.
Загальний товарообіг в України становить 103,4 млрд доларів за 2020 рік, найбільше скоротився імпорт - його обсяги скоротилися на 10,3% проти 2019 року.
Економічна правда
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